الأرصاد :نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال وأمطار على أغلب الأنحاء غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد ، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الانحاءتكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة قد تصل لحد العاصفة هناك مما يؤدى الى انخفاض الرؤية واضطرابالملاحة البحرية وزيادة الاحساس ببرودة الطقس كما تظهر السحب المنخفضه والمتوسطة يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشماليه والوجه البحرى والقاهره وسيناء .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين 3 إلي 4 امتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلي 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

>القاهرة الصغرى 13 العظمى 19 الإسكندرية الصغرى 13 العظمى 18 مطروح الصغرى 12 العظمى 17 بورسعيد الصغرى 14 العظمى 19 دمياط الصغرى 14 العظمى 18 بلطيم الصغرى 14 العظمى 18 الإسماعيلية الصغرى 12 العظمى20 السويس الصغرى 12 العظمى20 العريش الصغرى 12 العظمى 19 نخل الصغرى 10 العظمى 18 طابا الصغرى 10 العظمى 19 الطور الصغرى 12 العظمى 20 مرسى علم الصغرى 15 العظمى 23 الغردقة الصغرى 14 العظمى 29 شرم الشيخ الصغرى 16 العظمى 28 رفح الصغرى 9 العظمى 18 كاترين الصغرى 6 العظمى 18 سيوة الصغرى 9 العظمى 19 المنيا الصغرى 9 العظمى 19 الفيوم الصغرى 11 العظمى 20 رأس سدر الصغرى 13 العظمى 19 أبوسمبل الصغرى 13 العظمى 28 وسط الدلتا الصغرى 12 العظمى 23 أسيوط الصغرى 8 العظمى 21 سوهاج الصغرى 10 العظمى 22 الأقصر الصغرى 11 العظمى 27 أسوان الصغرى 14 العظمى 28 شلاتين الصغرى 15 العظمى 27 حلايب الصغرى 17 العظمى 25 الوادى الجديد الصغرى 10 العظمى 24 قنا الصغرى 10 العظمى 26 نويبع الصغرى 15 العظمى 22 السلوم الصغرى 11 العظمى 17.