اتحاد الجاليات المصرية يطلق حملة لدعم الاقتصاد بتحويلات المصريين

طالب الأمين العام للاتحاد العام للمصريين فى الخارج، الأمانة العامة للاتحادات الفرعية بالإسراع فى إطلاق الحملة القومية لدعم لاقتصاد المصرى، عن طريق تحويل المصريين فى الخارج مدخراتهم لحساباتهم فى مصر ، لتوفير السيولة الدولارية والمساهمة فى حل أزمة الدولار فى مصر.

وطالب صلاح يوسف المتحدث الرسمى باسم الاتحاد فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أعضاء مجلس النواب، بالكف عن الحديث باسم المصريين فى الخارج، مشيرا إلى أنه لم يحدث أى تعاون بين النواب والمصريين فى الخارج بشأن أى مبادرات من أجل دعم الاقتصاد المصرى.

وقال "يوسف" إن المصريين فى الخارج يوجهون رسالة قاطعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنهم يثقون فيه ثقة مطلقة، وأنهم يدركون حجم التحديات والمصاعب التى تواجه الدولة المصرية، وعلى ثقة بتجاوز تلك الفترة العصيبة والمرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وأن رصيد الرئيس لديهم ثابت وسيكونون عند حسن ظنه بهم كما عاهدوه من قبل.

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