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بالصور.. انطلاق مبادرة "مصر فى قلوبنا" لتنشيط السياحة بشرم الشيخ

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بالصور.. انطلاق مبادرة "مصر فى قلوبنا" لتنشيط السياحة بشرم الشيخ بالصور.. انطلاق مبادرة "مصر فى قلوبنا" لتنشيط السياحة بشرم الشيخ
انطلقت اليوم السبت، مباردة " فى قلوبنا" لتنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 300 شاب وفتاة والتى تنظمها شركة "إيزى ترافيل" فى المدة من 20 فبراير إلى 31 مارس المقبل.

وأكد ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة إيزى ترافيل لـ"اليوم السابع" أن الشركة تقوم بتنظيم 20 رحلة بداية من اليوم 20 فبراير وحتى نهاية مارس، ويشترك فى كل رحلة 300 فرد من مختلف محافظات مصر لتنشيط السياحة بشرم الشيخ، رافعين شعار مصر فى قلوبنا، من أجل زيادة عدد رحلات السياحة الداخلية وتنشيط السياحة للفنادق بشرم الشيخ، وأن المبادرة سوف تنطلق فى العاشرة مساءً من منطقة سوهو اسكوير وهى من أهم المناطق السياحية بشرم الشيخ، ويجب على هيئة تنشيط السياحة استكمال المبادرة حتى أعياد شم النسيم لدعم البرامج الترفهية بشرم الشيخ.

وأوضح ياسر عمارة أن المبادرة تهدف إلى مشاركة الشباب فى تدعيم السياحة وإرسال رسالة للعلم بأن مصر وشرم الشيخ بلد الأمن والأمان، وأننا نقوم بتوعية الشباب لكيفية التعامل مع السائحين والحفاظ على نظافة وجمال المدينة والحفاظ على الشعب المرجانية، وبذلك نقضى على كل السلبيات التى نراها فى الفترة الأخيرة من بعض الرحلات.

ومن جانبه، قال رفيق إبراهيم محمد المدير العام "لشارمنج ان" "إننا نساهم أيضا فى تنشيط السياحة الداخلية بتخفيض الأسعار بالرغم من أننا لازلنا نقدم الخدمة بالفندق كسابق عهدها ونقدمها للمصريين كما نقدمها لغير المصريين".

مبادره مصر فى قلوبنا ، تنشيط السياحه ،شرم الشيخ (1)

مبادره مصر فى قلوبنا ، تنشيط السياحه ،شرم الشيخ (2)

مبادره مصر فى قلوبنا ، تنشيط السياحه ،شرم الشيخ (3)

مبادره مصر فى قلوبنا ، تنشيط السياحه ،شرم الشيخ (4)

مبادره مصر فى قلوبنا ، تنشيط السياحه ،شرم الشيخ (5)


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