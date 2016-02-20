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«صربيا» تعلن مقتل اثنين من موظفي سفارتها بليبيا في الغارة الأميركية على صبراتة

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«صربيا» تعلن مقتل اثنين من موظفي سفارتها بليبيا في الغارة الأميركية على صبراتة «صربيا» تعلن مقتل اثنين من موظفي سفارتها بليبيا في الغارة الأميركية على صبراتة

أعلنت وزارة الخارجية الصربية، مقتل موظفين اثنين من أعضاء بعثتها الدبلوماسية بليبيا كانوا مختطفين في الغارة الأميركية على مدينة صبراتة، بحسب ما ذكرته “سكاي نيوز عربية” في خبر عاجل لها.

وقالت الوزارة، في بيان لها منذ قليل، إن الغارة الأميركية على صبراتة ربما قتلت اثنين من الدبلوماسيين الصربيين المختطفين في ليبيا.

وارتفع عدد قتلى الغارات الأمريكية التي استهدفت معسكر تدريب يشتبه بأنه لتنظيم “داعش” بمدينة صبراته، غربي ليبيا، أمس الجمعة إلى 43 قتيلا، بينهم من يشتبه أنه وراء هجومين داميين في تونس العام الماضي.

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