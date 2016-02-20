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رئيس مجلس النواب يصل بعد انتهاء أولي جولاته لسويسرا وألبانيا

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رئيس مجلس النواب يصل بعد انتهاء أولي جولاته لسويسرا وألبانيا رئيس مجلس النواب يصل بعد انتهاء أولي جولاته لسويسرا وألبانيا

الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (أرشيفية)

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قادما على رأس وفد برلمانى من ألبانيا عن طريق إيطاليا، بعد أولى جولاته الخارجية منذ انتخابه رئيسا للمجلس شملت زيارة سويسرا وألبانيا.

والتقى رئيس مجلس النواب، خلال زيارته لسويسرا، مع رئيسة البرلمان السويسرى وأمين عام الاتحاد البرلمانى الدولي، حيث تم بحث دعم علاقات التعاون، ثم توجه إلى العاصمة الألبانية تيرانا وشارك خلالها فى فعاليات الجمعية البرلمانية العاشرة لدول البحر المتوسط، حيث التقى مع بويار نيشانى، رئيس جمهورية ألبانيا، والذى وجه دعوة للرئيس عبد الفتاح لزيارة بلاده.

 

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