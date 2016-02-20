مفاجأة.. مصل جديد يبشر بالقضاء على فيروس زيكا

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية بشأن أحدث مصل تم تطويره للوقاية من فيروس زيكا، والذى انتشر بشكل مخيف فى الأمريكيتين، وارتبط بحدوث الآلاف من تشوهات الأجنة، وتسبب فى إصابتهم بصغر حجم الرأس "Microcephaly".

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن المصل الجديد والذى ما زال فى طور الأبحاث، أظهر نتائج واعدة رائعة خلال التجارب الأولية التى أجريت على الفيروسات، حيث أظهرت مناعتهم استجابة قوية ومستدامة ضد فيروس زيكا، ويبشر بإمكانية استخدامه على الإنسان، ولكن بعد إجراء التجارب الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية.

وأضاف التقرير أنه لم يطرح أى مصل حتى الآن ضد فيروس زيكا ولا يتوفر علاج دوائى للمرض، وأكد الخبراء بمنظمة الصحة العالمية WHO أن الأمر قد يستغرق عام أو أكثر قبل أن يتم طرح اللقاح بشكل رسمي، وتتنافس حاليا حوالى 15 شركة دواء عالمية لكى تتوصل إلى سبق تطوير المصل الجديد، وذلك حسبما نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الطوارئ العالمية للسيطرة على فيروس زيكا، إثر انتشاره بشكل ملحوظ فى أكثر من 25 دولة وارتباطه بحدوث الآلاف من تشوهات الأجنة.

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