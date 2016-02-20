فرض ضرائب على المشروبات السكرية يمنع 3.7 مليون بريطانى من الإصابة بالسمنة

كشف تقرير من مركز أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة ومنتدى الصحة العامة عن أن فرض ضرائب على المشروبات مرتفعة السعرات الحرارية قد يمنع 3.7 مليون شخص من الإصابة بالسمنة فى بريطانيا خلال العقد القادم.

وقدرت المؤسستان الخيريتان أن فرض 20% ضرائب إضافية على المشروبات السكرية وذات السعرات الحرارية العالية قد يقلل من السمنة فى البلاد بنسبة 5% بحلول عام 2025، وهو ما يساوى 3.7 مليون شخص.

ويساوى هذا الرقم جميع سكان مدن برمنجهام وليدز وشفيلد ومانشستر وبريستول وليستر مجتمعة.

ويتوقع التقرير أيضا أن الضريبة على المشروبات السكرية يمكن أن توفر مبلغ 10 ملايين إسترلينى تنفقها هيئة الصحة الوطنية على الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية فى عام 2025 وحده.

وتزيد من الإحصائيات الضغوط على الحكومة بشأن استراتيجيتها لمعالجة السمنة بين الأطفال، والتى من المقرر نشرها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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