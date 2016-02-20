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السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بسوهاج

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السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بسوهاج السيطرة على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية بسوهاج

حريق – أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بمدينة جرجا؛ بسبب ماس كهربائي .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من قسم شرطة جرجا بنشوب حريق بأحد المنازل، فانتقل على الفور مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة ملك منتصر فوزي عطا الله، ولم ينتج عنه ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 387 إداري القسم لسنة 2016، وجار العرض علي النيابة العامة.

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