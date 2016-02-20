اليوم| لأول مرة.. «النني» يواجه «المحمدي» في كأس إنجلترا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى الثالثة إلا ربع عصرًا إلى ملعب ستاد الإمارات، حيث مواجهة إنجليزية تجمع بين فريقي أرسنال وهال سيتى فى دور الـ16 لبطولة كأس إنجلترا.

وكانت قرعة ثمن نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى أوقعت فريق أرسنال، الذى يضم نجم وسط الفراعنة محمد الننى، فى مواجهة فريق هال سيتى الذى يضم الظهير المصرى أحمد المحمدي.

كانت حرب إعلامية حدثت بين «الننى» و«المحمدى» بعد أن أوقعتهما القرعة فى مواجهة بعضهما البعض، حيث وجه الظهير المصرى رسالة قصيرة وهى «أراك قريبًا فى الملعب يا عزيزى الننى».

فى المقابل، رحب الننى بهذه المواجهة القوية وقال مرحبًا بـ«المحمدى».. أنا متحمس جدًا لمواجهتك فى هذه المباراة يا أخى العزيز.