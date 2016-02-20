لماذا تعتبر وجبة الفطور أساسية مهمة لا غنى عنها وبخاصة فى الريجيم فلا يجب اهمالها

وجبة الفطور من الوجبات الأساسية التى لا غنى عنها فى أى نظام غذائى ولا يجب اهمالها حتى للذين يتبعون حميات غذائية من أجل التخسيس، والذين يتبعون نظام ريجيم بهدف فقدان الوزن، ونعرض فى تقرير لماذا تعتبر وجبة الإفطار هامة ولا يجب اهمالها.

وجبة الفطور تساعد على النشاط البدنى للجسم خلال ساعات الصباح الأولى، وتقلل من تناول الطعام طوال اليوم، ولأن النشاط البدنى هام لتحسين الصحة العامة وخاصة للذين لا يقومن بأعمال تتطلب مجهود بدنى.

تشير التقارير والدراسات على أن الافطار وجبة تساعد كل من يرغب فى انقاص الوزن فى المحافظة على النشاط اليومى وكذلك تساعد فى التحكم فى نسبة السكر فى الدم.

وجبة الفطور هامة جداً فى الصباح حيث أنها تساعد الجسم فى الحصول على الوزن الطبيعى والمثالى مهما كانت محتويات الوجبة سواء كانت تحتوى على سكريات أو بروتينات.

لذلك تعتبر وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية المهمة والتى لا غنى عنها وبخاصة لمن يتبعون نظام للريجيم فلا يجب اهمالها على اطلاق.

شبكةعيونالإخبارية

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