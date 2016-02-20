«هاكرز» مهددًا جهاز أمني إسرائيلي: «نصل إليكم ولو في مكاتبكم»

عرضت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني تقريرًا عن وحدة قرصنة إلكترونية تحمل اسم “قادمون” يظهر قيام الوحدة باختراق كاميرات مراقبة وضعت في الأماكن العامة أو داخل مقاهي في إسرائيل.

> وكانت عدة وسائل اعلام لبنانية قد أشارت في تقارير سابقة لها أن “قادمون” قاموا باختراق عدة مواقع الكترونية – بينها حساسة بالإضافة إلى صفحات لمواقع تواصل اجتماعي من إسرائيلية.

> وحسب وكالة “معاً” الإخبارية أن قناة المنار في تقريرها أظهرت ولأول مرة أن قراصنة الانترنت قاموا باختراق عدة كاميرات مراقبة وضعت في أماكن مختلفة في إسرائيل. وعرض التقرير لقطتي فيديو الأولى تظهر أناسا يسيرون في شارع عام وأخرى لقطة من كاميرا مراقبة وضعت داخل مقهى صغير ويقول التقرير إن هذه اللقطات في إسرائيل.

وفي إحدى الصور المعروضة، جاء “نصل إليكم ولو في داخل مكتبكم.. القادم أعظم!”. وفي هذه الصورة يظهر مكان ما يعتقد أنه شمال إسرائيل وفق موقع “واي نت” الإسرائيلي ويبدو أنه مكتبا رسميا حيث يظهر العلم الإسرائيلي ويبدو كأنه مكتب لمؤسسة رسمية في إسرائيل وفق الموقع نفسه.

وفي مقابلة مع أحد أعضاء الوحدة خلال المقابلة مع قناة المنار دون إظهار وجهه قال إن “أعضاء الوحدة نجحوا باختراق أكثر من 5 آلاف موقع في العام 2015 ومن ضمنهم مواقع حساسة تتعلق في الجهاز الأمني الإسرائيلي”.