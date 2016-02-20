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انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بسوهاج دون إصابات

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انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بسوهاج دون إصابات انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بسوهاج دون إصابات

صور من انهيار المنزل

شهد قسم ثان سوهاج، انهيارًا جزئيًا بمنزل مكون من ثلاثة طوابق ومبنى ‏بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب، بناحية نجع أبو شجرة دائرة القسم، وتبين انهيار الحوائط الداخلية ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

 كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم ثان سوهاج يفيد بانهيار منزل صادر له قرار إزالة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد أحمد المراغى، معاون مباحث القسم عقب انتقال قوات الحماية المدنية والإنقاذ البرى، وأن المنزل ملك ورثة على عبد الموجود على “خال من السكان” ومكون من ثلاثة طوابق ومبنى ‏بالطوب اللبن ومسقوف بالأخشاب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 579 إداري القسم لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة.

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