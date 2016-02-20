بالفيديو.. أبو إسحاق الحوينى يفتى بتحريم إيداع الأموال فى البنوك

أفتى أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى، بتحريم إيداع الأموال فى البنوك، وقال "الحوينى" فى فتوته: "البنوك الرباوية وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك ليس له عملا إلا الإقراض والبنوك لا تنفذ مشروعات"، مشيرًا إلى أنه التقى مديرين بالبنوك وأكدوا له أن البنوك تقرض فقط لا غير.

واستشهد فى فتواه التى جددت نشرها الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بقول الله تعالى: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ"، مؤكدًا أنه لا يجوز الاقتراض من البنوك سواء للضرورة أو لأى شيء آخر.

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