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الأهلي عن المدرب الأجنبي القادم: الرؤية ستتضح خلال هذا الأسبوع.. ونتحمل العديد

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الأهلي عن المدرب الأجنبي القادم: الرؤية ستتضح خلال هذا الأسبوع.. ونتحمل العديد الأهلي عن المدرب الأجنبي القادم: الرؤية ستتضح خلال هذا الأسبوع.. ونتحمل العديد

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اتضاح الرؤية بشكل كبير بخصوص المدرب الأجنبي القادم للفريق خلال هذا الأسبوع.

الأهلي يبحث عن مدربه "الأجنبي" الجديد منذ رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو. ويتولى عبد العزيز عبد الشافي زيزو مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت.

وعن المدرب القادم، قال عبد الوهاب: "الرؤية ستتضح بشكل كبير خلال هذا الأسبوع. نتفاوض مع أكثر من اسم".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحياة 2 "زيزو مستمر في منصبه كمشرف عام على الكرة وسيستمر لنهاية الموسم في حالة عدم تعاقدنا مع مدرب أجنبي".

وتطرق عضو مجلس الأهلي المعيين للحديث عن لقاء الأهلي والمصري قائلا: "لا نعلم حتى الآن أين ستقام المباراة. وهذا يحدث معنا في كل مباراة".

وأتم "ولكننا نتحمل كل ذلك من أجل إكمال مسيرة الرياضة في ".

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