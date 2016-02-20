خبر في الجول - مدرب الزمالك.. تعثر المفاوضات مع ريدناب وهؤلاء الأقرب للمنصب

علم FilGoal.com أن مفاوضات الزمالك مع هاري ريدناب المدرب الإنجليزي السابق لفريق توتنام قد تعثرت ولن تكتمل.

الزمالك يبحث عن مدرب لخلافة المٌقال أحمد حسام "ميدو"، والذي تمت إقالته على خلفية الهزيمة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدفين مقابل لا شيء. "طالع التفاصيل"

وكانت لجنة من الزمالك قد سافرت إلى إنجلترا من أجل التفاوض مع بعض المدربين للاستقرار على أحدهم لتدريب الفريق، وكان ريدناب هو المرشح الأول لذلك المنصب "طالع التفاصيل"

وعلم FilGoal.com أن سبب تعثر المفاوضات بين الزمالك وريدناب لا يكمن في الراتب المطلوب، وإنما كان له بعض المطالب المادية الإضافية التي رفضها الفريق الأبيض.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى طلبات ريدناب بالكامل، بدأت تتجه لخيارات أخرى قبل حسم القرار.

ويعد أليكس ماكليش المدرب السابق لنادي رينجرز ومنتخب اسكتلندا، هو المرشح الأوفر حظا خلال الفترة الحالية لتولي تدريب الزمالك. "طالع التفاصيل"

لمعرفة سيرة أليكس ماكليش الذاتية من هنا

وبجانب ماكليش، فقد فتح الزمالك باب التفاوض مع زيكو أسطورة البرازيل السابقة، بيرند شوستر مدرب ريال مدريد السابق ومانويل خيمنيز المدرب الإسباني السابق لإشبيلية والريان القطري في أخر محطاته حتى عام 2015، ليكون هؤلاء هم الأقرب لتولي المنصب. "طالع التفاصيل"

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