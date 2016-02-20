مران الأهلي - عودة عاشور عادل عبد المنعم.. وغياب متعب

عاد حسام عاشور نجم خط وسط النادي الأهلي لتدريبات فريقه الجماعية بعدما شُفي تماما من الإصابة وبات جاهزا لمواجهة النادي المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة النادي المصري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وكان حسام عاشور مهددا باستمرار غيابه عن الفريق خلال تلك المباراة، بعدما غاب عن مباراتي طلائع الجيش وغزل المحلة بسبب الإصابة التي لحقت به أمام الزمالك.

وعاد حسام عاشور للمشاركة في التدريبات الجماعية، بالإضافة لعودة عبد الله السعيد وحسام غالي اللذان غابا عن تدريب أمس الجمعة.

من جهة أخرى، عاد أحمد عادل عبد المنعم الحارس البديل للتدريبات تحت قايدة طارق سليمان مدرب حراس المرمى، تمهيدا لحراسة عرين الفريق في مباراة المصري، إذ أنه غاب عن مباراة المحلة للإصابة، لكن تواجده سيكون ضروريا أمام المصري بعدما أصيب شريف إكرامي وتأكد غيابه عن المباراة.

واستكمل الثنائي أحمد حمدي اللاعب الصاعد، وحسين السين فترة التأهيل اللذان يجريانها تمهيدا لعودتهما للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، فيما واصل عماد متعب غيابه عن التدريب.