أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مستشفى الأهلي - وليد سليمان يشارك في التدريب بعد غياب شهر ونصف

Google+ Print
مستشفى الأهلي - وليد سليمان يشارك في التدريب بعد غياب شهر ونصف مستشفى الأهلي - وليد سليمان يشارك في التدريب بعد غياب شهر ونصف

عاد وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، بعدما شٌفي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان وليد سليمان يعاني من إصابة في الكاحل، أبعدته عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

وعاد وليد سليمان للمشاركة في مران الفريق الجماعي للمرة الأولى بعد شهر ونصف من الغياب.

وسيخضع وليد سليمان لفترة تأهيل، ستبعده عن مباراة المصري المقبلة مبدئيا، لكنه سيكون متاحا للمشاركة بعد نهاية فترة توقف الدوري المقبلة.

وستتوقف مسابقة الدوري بدءا من يوم 23 فبراير الجاري بسبب معسكر المصري الاستعدادي لاستئناف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات