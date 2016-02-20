مستشفى الأهلي - وليد سليمان يشارك في التدريب بعد غياب شهر ونصف

عاد وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، بعدما شٌفي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان وليد سليمان يعاني من إصابة في الكاحل، أبعدته عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

وعاد وليد سليمان للمشاركة في مران الفريق الجماعي للمرة الأولى بعد شهر ونصف من الغياب.

وسيخضع وليد سليمان لفترة تأهيل، ستبعده عن مباراة المصري المقبلة مبدئيا، لكنه سيكون متاحا للمشاركة بعد نهاية فترة توقف الدوري المقبلة.

وستتوقف مسابقة الدوري بدءا من يوم 23 فبراير الجاري بسبب معسكر المنتخب المصري الاستعدادي لاستئناف التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017 المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري.