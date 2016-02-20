السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية لركن مقاول سيارته أمام مقهى بمدينة نصر

شهدت منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين مقاول وعامل بمقهى، بسبب ركن الأول سيارته أمام مقهى الثانى، وهو ما تدخل على إثره أنصار كل منهما، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وضبط 17 متهما من طرفى المشاجرة وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ومصابين فى عزبة الهجانة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

ومن خلال الفحص تبين أن من تم ضبطهم من الطرفين كل من، "وليد ا ا" 37 سنة مقاول وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار"، وشقيقه "محمود ا ا" 35 سنة بائع سمك وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار" و"محمد ح ا" 33 سنة جزار.

كما تم ضبط "رمضان م ا" 31 سنة عامل و"محمد ا ت" 30 سنة عامل والسابق اتهامه فى القضية رقم 4316 لسنة 2015م مدينة نصر أول "سلاح بدون ترخيص"، و"صابر و ا" 29 سنة بائع مصاب برش خرطوش بالوجه.

وتم ضبط الطرف الثانى "ممدوح م ح" 22 سنة عامل بمقهى وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن، و"محمد ر م" 27 سنة عامل بحوزته فرد خرطوش و3 طلقات و"مصطفى ش ع" 22 سنة عامل بمقهى بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار".

كما تم ضبط كل من "ياسر ر م" 34 سنة مقاول (مصاب برش خرطوش باليد اليمنى)، و"أحمد ع م" 28 سنة عامل بمقهى، و"محمود ر ع" 19 سنة سائق توك توك، و"علاء ش ع" 16 سنة سائق توك توك (مصاب برش خرطوش بأنحاء الجسم) ، و"طارق ج ا" 21 سنة عامل بمقهى (مصاب بجرح قطعى بالوجه)، و"سليمان م ح" 19 سنة عامل، و"فولى ص ع" لى بركات 40 سنة مبيض محارة، و"فرحان ر ع" 23 سنة نجار.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الأول والسابع بسبب قيام الأول بإيقاف سيارته أمام المقهى ملك السابع تطورت إلى مشاجرة استعان كل منهما بباقى الطرفين لمناصرتهما وتعدوا خلالها على بعضهم البعض محدثين ما بهم من إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7537 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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