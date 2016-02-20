مباحث التموين تضبط 2 طن أرز مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، خلال حملة أمنية شنتها مباحث التموين، اليوم السبت، لضبط الخارجين عن القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بتمكن مباحث التموين من ضبط "وائل .م " 43 سنه صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بقرية الخيارى مركز أبوقرقاص، لحيازته سلع بدون فواتير مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث تم ضبط 2 طن أرز مجهولة المصدر، وتحرر بها المحضر رقم 2511 جنح مركز ملوى لسنة 2016.