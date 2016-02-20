أخبار عاجلة

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص داخل كنيسة مارجرجس بـ"طنطا" -
خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع خفير وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار مع مجهولين حاولوا سرقة آثار بالمنيا

Google+ Print
مصرع خفير وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار مع مجهولين حاولوا سرقة آثار بالمنيا مصرع خفير وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار مع مجهولين حاولوا سرقة آثار بالمنيا
لقى خفير مصرعه وأصيب آخر فى تبادل إطلاق النار مع مجهولين حاولوا سرقة الآثار بالمنطقة الأثرية التابعة لدير البرشا بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد السميع فرغلى رئيس مباحث الآثار بالمنيا، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق النيران وسقوط قتلى ومصابين بالمنطقة الأثرية التابعة لدير البرشا.

بالانتقال تبين مصرع " عسراوى .ك " الشهير بواعر والمقيم بدير أبو حنس "خفير"، فيما أصيب"على .خ" مقيم دير أبو حنس حالته خطر، إثر تعرضهما لإطلاق النيران من مجهولين بغرض سرقة المنطقة الأثرية،
>تم نقل الجثة إلى مستشفى ملوى العام والمصاب إلى مستشفى المنيا الجامعى لخطورة حالته، تم تشكيل فريق من البحث الجنائى لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.


>- مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار حائط منزل قديم عليهما بدشنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365