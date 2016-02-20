مصرع خفير وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار مع مجهولين حاولوا سرقة آثار بالمنيا

لقى خفير مصرعه وأصيب آخر فى تبادل إطلاق النار مع مجهولين حاولوا سرقة الآثار بالمنطقة الأثرية التابعة لدير البرشا بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد السميع فرغلى رئيس مباحث الآثار بالمنيا، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق النيران وسقوط قتلى ومصابين بالمنطقة الأثرية التابعة لدير البرشا.

بالانتقال تبين مصرع " عسراوى .ك " الشهير بواعر والمقيم بدير أبو حنس "خفير"، فيما أصيب"على .خ" مقيم دير أبو حنس حالته خطر، إثر تعرضهما لإطلاق النيران من مجهولين بغرض سرقة المنطقة الأثرية،

>تم نقل الجثة إلى مستشفى ملوى العام والمصاب إلى مستشفى المنيا الجامعى لخطورة حالته، تم تشكيل فريق من البحث الجنائى لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

- مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار حائط منزل قديم عليهما بدشنا