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رئيس نيجيريا: مواجهة الإرهاب أهم التحديات التى تواجه العالم

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رئيس نيجيريا: مواجهة الإرهاب أهم التحديات التى تواجه العالم رئيس نيجيريا: مواجهة الإرهاب أهم التحديات التى تواجه العالم
قال الرئيس النيجيرى محمد بخارى، إن مواجهة ظاهرة الإرهاب من أهم التحديات التى تواجه العالم وليس بلادنا فقط، مشيرًا إلى أن هناك رصدا لمصادر تمويل الإرهاب، وذلك لمصلحة البلاد التى تعانى من الإرهاب مثل ليبيا، بالإضافة إلى رصد المجموعات العرقية المحلية التى تروج لهذه الظاهرة.

وحول ظاهرة الفساد، أوضح الرئيس النيجيرى خلال جلسة نقاشية بمنتدى إفريقيا 2016 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن قضايا الفساد يتم التركيز عليها بشكل كبير، والمواطنون النيجيريون خير شاهد على ما تحقق خلال الـ 8 أشهر التى توليت فيها الحكم.

وأوضح أن هناك تعزيزا للإجراءات الأمينة فى البلاد ومكافحة كافة الجوانب السلبية المرتبطة بالفساد، وأعتقد أن الرسالة كانت واضحة أننا بصدد مكافحة هذه الجوانب السلبية، حيث حققنا نتائج مرضية فى هذا الصدد.


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