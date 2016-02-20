البنك الإفريقى يقرر تخصيص 1.5 مليار دولار للعاصمة الإدارية الجديدة

قال أكينومى أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقى، خلال كلمته فى منتدى الكوميسا، اليوم السبت، إن مشروع العاصمة الإدارية المصرية مشروع عملاق يحتاج لنحو 44 مليار دولار.

وأشار إلى أن البنك سيوفر تمويل للعاصمة الإدارية يقدر بـ 1.5 مليار دولار، لافتا إلى إطلاق مبادرة للحصول على تأشيرات الدخول، بشكل سهل ومبسط بين الدول الإفريقية، وتحسين جودة الحياة للأفارقة، من المياه والتدريب والتعليم، والصرف الصحي.

وأعلن أن البنك سيطلق مبادرة فرص عمل للشباب لتشغيل 50 مليون شاب فى 10 سنوات وتوفير 25 ألف فرصة عمل سنويا، وتوسيع الفرص الاقتصادية للاستفادة من العنصر البشرى.

كما أشار إلى أنه يمكن إقامة الروابط الوثيقة بين بلدان القارة وتوفير البنية الأساسية، ونحن بصدد إقامة طرق مع جنوب السودان وجيبوتى وكينيا، مؤكداً أن هذه التنمية تشجع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أوضح أن إفريقيا تعمل من أجل التكامل، ولا يمكن أن تنحصر فى دور واحد فقط، وترتبط بدول حوض النيل الذى تهتم بها إثيوبيا، والاستفادة من مياه نهر النيل، بحيث تكون للدول كلها، ونشير بالتزامنا لبناء الثقة لتوسيع العلاقات لتنمية دول الحوض، ووفقا للمبادئ الوطنية والاستخدام المنصف والعادل.

وأكد أن هذا المنتدى سيصل إلى فرص استثمارية جيدة، خاصة لرجال الأعمال الذين سيطلعون على قراراتنا.

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