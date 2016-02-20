10 فروق بين الطبيب الشاطر و"اللى بيعمل عليك شغل".. تعرف عليها

اختيار الطبيب المناسب لحالتك المرضية، والذى يتسم بالأمانة والخبرة والمهارة، أمر فى غاية الأهمية كى تحصل على خدمة طبية جيدة ومناسبة لمرضك.

وأوضح الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة، بعض الفروق البسيطة التى يمكن من خلالها التمييز بين الطبيب الشاطر والطبيب "اللى بيعمل عليك شغل".

أولاً: الطبيب الشاطر

>1- إذا وجدت طبيبك يفحصك بشكل متكامل، بمعنى إذا كانت شكواك من العظام ويسألك عن تاريخك المرضى مع الضغط والسكر والهرمونات على سبيل المثال، فأعلم أنه طبيب جيد.

2- الطبيب الذى يساعدك على تحسين نفسيتك ورفع معنوياتك طبيب مثالى.

3- الذى يشرح لك حالتك جيدًا وكاملة دون كذب أو تقليل من الحالة، ويقرر مد العلاج ويصارحك بالمضاعفات والمخاطر

4 – الذى يحاول أن يقدم لك المساعد فى أى وقت، ويشرف بنفسه على حالتك.

ثانيًا الطبيب غير الكفء:

1- إذا كان طبيبك لا يملك الخبرة الكافية، ويتردد أمام أسئلتك الثقافية الطبية فأعلم أنه طبيب غير كفؤ.

2- الطبيب الذى يطلب منك الكثير من الفحوصات والتحاليل فى معامل خاصة أو مركز يتعامل معه اعلم أنه غير كفؤ.

3- الطبيب الذى يعطيك أكبر قدر من الأدوية، ويطلب منك شراءها من الصيدلية التى يتعامل معها، اعلم أنه غير جدير بثقتك.

4 - الطبيب الذى لا يستمع لكل شكواك ولا يحاول تجربة أكثر من طريقة فى علاجك ، ويسرع بإجراء الجراحات غير الطارئة، لا تثق به، ويمكنك التأكد من تشخيصه باستشارة طبيب آخر.

5 - الطبيب الذى يغالى فى مصاريف عيادته، أو جراحاته، رغم فقر خدمته الطبية عليك تركه، وكذلك الذى يجعل استشارتك به مقابل المال، ولا يقدم لك خدمة إلا بعد الحصول على المال ويطلبه بشكل مباشر اتركه.

6 – الطبيب الذى يخدعك ويجعل مساعديه يعالجوك دون أن يشرف على حالتك، رغم توجهك المباشر للعلاج لديه، هو غير كفء.