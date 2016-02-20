دراسة أمريكية: آلام الدورة الشهرية أكثر شدة من النوبات القلبية

تعد آلام الدورة الشهرية الكابوس الذى يؤرق كل فتاة وسيدة، حيث كشفت أحدث الأبحاث الطبية عن إصابة تشنجات الحيض سيدة من بين كل 5 قد تفوق حدتها النوبات القلبية فى بعض الأحيان.

وأكدت الأبحاث الحديثة أن الآليات وراء تشنجات الحيض ما تزال غير مفهومة، وبالنسبة لبعض أسبابها تظل أيضا غير معروفة.

وقال رئيس قسم أمراض النساء والتوليد فى جامعة نورث شور البريطانية، إن عقار إيبوبروفين المسكن يسهم بصورة فعالة فى خفض آلام الدورة الشهرية التى قد تصل تشنجاتها حدة النوبات القلبية.

ويعنى المصطلح العلمى "عثر الطمس"، حدوث نوبات من الألم الشديد والمفاجئ مصحوب بتشنجات، قد تعود إلى مشاكل فى بطانة الرحم، فى حال عدم علاجها قد تسبب العقم.

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