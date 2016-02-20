إطلاق اختبار للدم لاكتشاف أمراض القلب الوراثية ببريطانيا

أكدت مؤسسة القلب البريطانية عن قرب تطبيق اختبار بسيط للدم يكشف عن جميع الجينات الوراثية لأمراض القلب فى جميع مراكز هيئة الصحة البريطانية.

وتستخدم مستشفى "رويال برومبتون وهيرفيلد" المتخصص فى أمراض القلب والرئة، التابعة لهيئة الصحة الوطنية بالفعل هذا الاختبار الجينى، الذى يعتبر أرخص وأسهل استخداما ويكشف عن جميع الأمراض الوراثية المعروفة، وتؤثر أمراض القلب الوراثية على نحو نصف مليون شخص فى المملكة المتحدة.

وطور الباحثون بتمويل من مؤسسة القلب البريطانية اختبار الدم الذى يبحث فى 174 جينا.

وتساعد الاختبارات الجينية لأفراد الأسرة فى تحديد الجينات المعيبة، وبالتالى زيادة فرص علاج الأشخاص والتقليل من احتمال الوفاة المبكر نتيجة أمراض القلب.

وقال بيتر وايزبيرج من مؤسسة القلب البريطانية "إن حالات القلب الوراثية تمثل سببا رئيسيا لأمراض القلب وغالبا ما تكون سببا فى الوفاة المفاجئة غير المبررة بين الشباب".

وأضاف "مع تقدم الأبحاث وتطور التكنولوجيا، نعمل على تحديد المزيد والمزيد من الطفرات الوراثية التى تسبب هذه الظروف، وبالتالى زيادة دقة التشخيص بتكلفة أقل".