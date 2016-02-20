شرطة الشارقة تحذر من رسائل مشبوهة تنتحل صفات شخصيات مرموقة بالدولة

حذرت القيادة العامة لشرطة شرطة الشارقة المواطنين والمقيمين من التعامل مع بعض الرسائل المشبوهة التي ترد إليهم من مصادر مجهولة تنتحل صفة شخصيات مرموقة في الدولة من خلال حسابات وهمية يتم إنشاؤها بأسمائهم من قبل بعض المحتالين الذين يسعون إلى الاستيلاء على الأموال والإيقاع بضحاياهم.

ودعت شرطة الشارقة في حسابها الرسمي على " إنستغرام " أفراد المجتمع إلى عدم إضافة غرباء من خارج الدولة إلى حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنحهم الثقة التامة، وإرسال أموال إليهم بدعوى مساعدتهم أو التعاطف معهم في قصص إنسانية يختلقونها بغرض الاحتيال والنصب.

كما حذرت من التعاطي مع الرسائل الإلكترونية التي يسعى أصحابها للاحتيال على الناس عبر طلب مبالغ مالية، وكذلك عدم التعاطي مع الاتصالات الواردة لهم من أرقام مجهولة من خارج الدولة، يطلب فيها أشخاص مساعدات مالية أو صدقات أو زكاة.

وبينت أن هناك غرباء تتم إضافتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في غرف الدردشة، يستغلون طلبات الصداقة في محاول الاحتيال على ضحاياهم عبر كسب تعاطفهم بدعوى الفقر أو مرض أحد أفراد العائلة، أو طلب الزكاة لتوزيعها على الفقراء، حتى يتم إرسال المال إليهم.

وأوضحت أن هناك غرباء ينتحلون هوية شخصيات معروفة في الدولة، مشيرة إلى أن هذا النوع من المحتالين يطلبون المساعدة من ضحاياهم، أو أصحاب محال خدمية من مواطني الدولة والمقيمين، بدعوى حاجتهم الماسة إلى المال للوفاء ببعض الإلتزامات التي تواجههم أثناء تواجدهم خارج الدولة وتعذر الوصول لحساباتهم، وأنهم سيسددون المبلغ فور وصولهم إلى الدولة، مشددة على أهمية توخي الحذر منهم.

وشددت على أهمية عدم إرسال الأموال إلى أشخاص غير معروفين، وعدم تقديم التبرعات الخيرية في الدولة إلا عن طريق الجهات المختصة، المتمثلة في الجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة.

ودعت شرطة الشارقة أي شخص يتلقى مثل هذه الرسائل والاتصالات المشبوهة ، أو يتم طلب أموال منه من قبل أشخاص مجهولين، إلى التواصل معهامن خلال الاتصال بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عبر خدمة " نجيد " على الرقم المجاني 800151 التي تتيح الحرية الكاملة لأفراد الجمهور بسرية تامة أو عبر الرسائل النصية القصيرةsmsعلى رقم 7999 .