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بالفيديو.. بث مباشر للجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى إفريقيا 2016 بشرم الشيخ

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بالفيديو.. بث مباشر للجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى إفريقيا 2016 بشرم الشيخ بالفيديو.. بث مباشر للجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى إفريقيا 2016 بشرم الشيخ
يقدم موقع “7 قناة اليوم السابع المصورة” بثًا مباشرًا لوقائع الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى "إفريقيا 2016" بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يشارك فى المؤتمر رؤساء السودان، ونيجيريا، وتوجو، والجابون، وغينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة المعنيين بقطاعات التجارة والاستثمار، وقادة وممثلى المنظمات التنموية الإقليمية والدولية، وممثلى مجتمع الأعمال المصرى والإفريقى العاملين بقطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والزراعة، والصحة، والخدمات المالية.

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (1)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (3)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (4)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (5)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (6)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (7)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (8)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (9)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (10)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (11)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (12)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 (13)

شرم الشيخ السيسى الرئيس السيسى عبد الفتاح السيسى منتدى افريقيا 2016 2


> - السيسى يؤكد على أهمية نموذج التكامل الإقليمى لتنمية أفريقيا
>

- الرئيس السيسى يفتتح منتدى "أفريقيا 2016" بشرم الشيخ
>

- انطلاق فعاليات منتدى إفريقيا 2016 فى شرم الشيخ بحضور السيسى
>

- السيسى يفتتح اليوم منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة قادة القارة السمراء
>

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