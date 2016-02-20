بالفيديو.. بث مباشر للجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى إفريقيا 2016 بشرم الشيخ

يقدم موقع “ فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة” بثًا مباشرًا لوقائع الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى "إفريقيا 2016" بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يشارك فى المؤتمر رؤساء السودان، ونيجيريا، وتوجو، والجابون، وغينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة المعنيين بقطاعات التجارة والاستثمار، وقادة وممثلى المنظمات التنموية الإقليمية والدولية، وممثلى مجتمع الأعمال المصرى والإفريقى العاملين بقطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والزراعة، والصحة، والخدمات المالية.

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- الرئيس السيسى يفتتح منتدى "أفريقيا 2016" بشرم الشيخ

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- السيسى يفتتح اليوم منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة قادة القارة السمراء

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