البشير فى منتدى إفريقيا: السودان يمتلك مقومات تجعله سلة غذاء العالم

أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن القارة الأفريقية تعانى مشاكل اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أنه من أهم المشكلات تصدير المواد الخام، للدول الغربية ثم تعود إلينا بأسعار مضاعفة، مشددًا على أن تقوية البنية الأساسية وحل النزاعات بين الدول الأفريقية وتصنيع المواد الخام من أهم الأولويات.

وأضاف الرئيس السودانى خلال جلسة نقاشية فى مؤتمر إفريقيا 2016 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن بلاده تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها سلة غذاء العالم إلى جانب امتلاكها للمواد الخام والأراضى الشاسعة والأيدى العاملة، كما أنها تتميز بموقع جغرافى مميز وتعد مدخلا لعدد من الدول المغلقة مثل إثيوبيا، وجنوب السودان، وتشاد.

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