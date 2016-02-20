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السفير حازم فهمى: منتدى شرم الشيخ انعكاس لأوضاع أفريقيا المتعطشة للتكامل

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السفير حازم فهمى: منتدى شرم الشيخ انعكاس لأوضاع أفريقيا المتعطشة للتكامل السفير حازم فهمى: منتدى شرم الشيخ انعكاس لأوضاع أفريقيا المتعطشة للتكامل
قال السفير حازم فهمى، الأمين العام للشراكة المصرية من أجل التنمية، إن مؤتمر شرم الشيخ الماضى كان نقطة انطلاق نحو التنمية، مشيرًا إلى أن هناك تطورا يحدث فى معظم دول القارة الأفريقية والشباب هم من يغذون عملية التحول أفريقيا.

وأضاف السفير حازم فهمى، خلال منتدى أفريقيا 2016 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن المنتدى ليس للأعمال فقط وإنما فرصة للاتصال والبناء والشراكة، لافتًا أن المنتدى انعكاس لأوضاع إفريقيا المتعطشة للتكامل.

وحول دور المرأة الأفريقية، قال السفير حازم فهمى، إن المرأة الأفريقية هى العمود الفقرى للتنمية بالقارة الأفريقية.

وفى ختام كلمته قال فهمى، أرجو الاستفادة من هذا التجمع الأفريقى الكبير لصالح جميع شعوب القارة، ونتطلع إلى دعم التعاون بين دول الجنوب والشمال.


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