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صورة جماعية للسيسى مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة بمنتدى أفريقيا 2016

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صورة جماعية للسيسى مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة بمنتدى أفريقيا 2016 صورة جماعية للسيسى مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة بمنتدى أفريقيا 2016
تنشر "اليوم السابع"، صورة جماعية للرئيس عبد الفتاح مع عدد من رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة فى أعمال المنتدى أفريقيا 2016 بشرم الشيخ، اليوم السبت.

وتقدم الرئيس السيسي لرؤساء الدول والحكومات المشاركين فى المنتدى، بالشكر لتلبية الدعوة للمشاركة فى هذه الفعالية المهمة "منتدى أفريقيا 2016"، التى تأتى عقب شهور قليلة من محطة فارقة فى مسيرة العمل الأفريقى المشترك عندما احتضنت شرم الشيخ فى شهر يونيو من العام الماضى مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاث: الكوميسا، والسادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا التى أطلقت أكبر تكتل تجارى فى أفريقيا ليكون بمثابة اللبنة الأساسية لتحقيق آمالنا فى إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التى نتطلع لإطلاقها خلال الفترة القادمة كإنجاز حقيقى على صعيد جهودنا الحثيثة نحو الإندماج الإقليمى.

ويشارك فى المؤتمر رؤساء السودان، ونيجيريا، وتوجو، والجابون، وغينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين الأفارقة المعنيين بقطاعات التجارة والاستثمار، وقادة وممثلى المنظمات التنموية الإقليمية والدولية، وممثلى مجتمع الأعمال المصرى والأفريقى العاملين بقطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة، والزراعة، والصحة، والخدمات المالية.


> - السيسى يؤكد على أهمية نموذج التكامل الإقليمى لتنمية أفريقيا
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- الرئيس السيسى يفتتح منتدى "أفريقيا 2016" بشرم الشيخ
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- انطلاق فعاليات منتدى إفريقيا 2016 فى شرم الشيخ بحضور السيسى
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- السيسى يفتتح اليوم منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة قادة القارة السمراء
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مصر 365

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