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إصابة 11 طالبًا في حادث انقلاب سيارة بقنا

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إصابة 11 طالبًا في حادث انقلاب سيارة بقنا إصابة 11 طالبًا في حادث انقلاب سيارة بقنا

أرشيفية

أصيب 11 طالبا وطالبة، بكدمات وسحجات؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم أثناء ذهابهم إلى مدرستهم أمام قرية الجزيرية بمركز قنا صباح اليوم.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارااليوم السبت بإنقلاب سيارة ميكروباص بمركز قنا، وكشفت التحريات أنه أثناء سير سيارة ميكروباص تقل 11 طالبًا وطالبة لنقلهم من قرية القناوية إلى مدرستهم بمدينة قنا أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى لإنقلابها.

ونتج عن الحادث، إصابة كل من “إسراء محمد، عزيزة رمضان، إلهام حجاجي، نهال سلامة، منال محمد، نعمة محمد، رحاب حاضر، رانيا أنور، منال سلامة، حسام سعيد، وطفلة أخرى”.

تم نقل جميع المصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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