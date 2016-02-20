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«أردوغان» يُهدد «أوباما» في حالة دعمه للحزب الكردي السوري

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«أردوغان» يُهدد «أوباما» في حالة دعمه للحزب الكردي السوري «أردوغان» يُهدد «أوباما» في حالة دعمه للحزب الكردي السوري

أردوغان وأوباما

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، صباح اليوم السبت من أي دعم جديد لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.

وحسب صحيفة «الحياة» اللندنية إن الرئيس التركي هدد أوباما بإغلاق قاعدة “إنجرليك” التي يستخدمها سلاح جو الجيش الأمريكي نقطة انطلاق لقصف مواقع الإرهابيين في سوريا.

وتتهم أنقرة الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، بالوقوف خلف تفجير أنقرة الذي حصد 28 قتيلًا ليل الأربعاء الماضي، في ظل إصرار حزب الاتحاد الديمقراطي على نفي تورطه بالتفجير الذي قال إن “أنقرة تستغله لتصعيد القتال في شمال سوريا”، بعدما أثار تقدم الوحدات في شمال سوريا أخيرًا مخاوفها من إذكاء نزعة الانفصال لدى الأقلية الكردية التركية.

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