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بالصور.. السيطرة على حريق نشب بشاحنة تحمل برتقال شمال رأس غارب

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بالصور.. السيطرة على حريق نشب بشاحنة تحمل برتقال شمال رأس غارب بالصور.. السيطرة على حريق نشب بشاحنة تحمل برتقال شمال رأس غارب

>سيطرة قوات الحماية المدنية بمدينة رأس غارب على حريق نشب صباح اليوم بشاحنة محملة بالبرتقال على الطريق الخارجى الرابط بين الزعفرانة غارب ولم تنتج أى خسائر بشرية عن الحريق .

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب النيران بشاحنة محملة بالبرتقال شمال رأس غارب .

على الفور تم الدفع بسيارتين حماية مدنية وأخرى إسعاف وتمت السيطرة على الحريق بعد أن التهمت النيران كميات البرتقال والشاحنة، وتبين أن الشاحنة كانت في طريقها إلى ميناء سفاجا البحرى لتصدير شحنة البرتقال لأحدى الدول العربية.

كان سبب الحريق كان ماس كهربائى داخل السيارة أدى إلى اشتعال النيران بها واحتراقها، حيث أكد الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية .

السيطرة على حريق فى شاحنة بمدينة رأس غارب (1)

السيطرة على حريق فى شاحنة بمدينة رأس غارب (2)

السيطرة على حريق فى شاحنة بمدينة رأس غارب (3)
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