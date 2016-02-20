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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات فى بنى سويف

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ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات فى بنى سويف ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات فى بنى سويف
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، بإشراف اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف، ورئاسة العميد خلف حسين ، مدير المباحث الجنائية، اليوم السبت، حملة أمنية مكبرة، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على خمسة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة وطلقات.

وضبطت القوة "جمال .ى .س"-52 سنة حاصل على دبلوم، مقيم طحا البيشة - مركز ببا ، وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 تحمل رقم (29395 - هـ 14) و (30) طلقة من ذات العيار، و"صبحى .ص .م " -56 فلاح، مقيم أقفهص - مركز الفشن، وبحوزته فرد روسى عيار 7,62 × 39.

وضبط "جمعة . ع . م" -50 سنة فلاح، مقيم قفطان الغربية - مركز سمسطا، وبحوزته فرد روسى عيار 7,62×39، و "محمد .ر . أ "-28 سنة عاطل ، مقيم نزلة حنا - مركز الفشن ، وبحوزته فرد روسى عيار 7,62 ×39 وطلقتين من ذات العيار، وضبط "محمد . ح. ع" - 28 سنة فلاح، مقيم دلهانس - مركز الفشن، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365