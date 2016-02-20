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سقوط موظف ونجليه بحوزتهم 21 فرش حشيش بالعمرانية

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سقوط موظف ونجليه بحوزتهم 21 فرش حشيش بالعمرانية سقوط موظف ونجليه بحوزتهم 21 فرش حشيش بالعمرانية
تمكنت مباحث الجيزة من ضبط موظف واثنين من أبنائه، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 21 فرش حشيش وسلاح نارى وعدد من الطلقات بمنطقة العمرانية، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد اتجار "خالد.م" موظف ونجليه "م" و"م" بالاتجار بالمواد المخدرة، وبإخطار العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، كلف رجال المباحث بالحصول على إذن من النيابة وسرعة ضبط المتهمين، وبإعداد كمين للموظف ونجليه، تمكن النقيب محمود عبد المولى معاون مباحث قسم شرطة العمرانية من ضبطهم وبحوزتهم 21 فرش حشيش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالى,

واعترف المتهمون أمام العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.
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