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ضبط مسجل خطر بكمين فى الدقهلية يقود سيارة ضابط وبحوزته سلاح آلى و6 طرب حشيش

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ضبط مسجل خطر بكمين فى الدقهلية يقود سيارة ضابط وبحوزته سلاح آلى و6 طرب حشيش ضبط مسجل خطر بكمين فى الدقهلية يقود سيارة ضابط وبحوزته سلاح آلى و6 طرب حشيش
ألقى ضباط وأفراد كمين شربين بمحافظة الدقهلية، القبض على شقى خطر يستقل سيارة ضابط مسروقة وبها بندقية آلية وحشيش وبانجو.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمر مدير مباحث المديرية، أنه حال فحص ضباط كمين شربين الفاصل بين محافظة الدقهلية ودمياط للسيارات المتجهة إلى محافظة دمياط، تم ضبط سليم حسن سلامة 39 سنة شقى خطر فئة "أ"، ومقيم بأبو حماد بمحافظة الشرقية، وبفحص السيارة تم العثور على بندقية آلية و17 طلقة، و6 طرب حشيش، وكمية من البانجو وزنت 3 كيلو جرامات، كما عثر على أفرول خاص بضباط الأمن المركزى ورخصة قيادة خاصة باسم ضابط .

وبالتحقيق تبين أن السيارة مسروقة ومبلغ بسرقتها فى حادث سرقة بالإكراه بمحافظة البحيرة، واعترف بالاشتراك فى الواقعة مع منصور ع مسجل خطر ومحبوس فى محافظ الإسماعيلية فى قضية سلاح، وتبين أن قائد السيارة مطلوب فى العديد من قضايا سرقة بالإكراه وسلاح نارى وشروع فى قتل وصادر ضده أحكام بالسجن، وتم تحرير المحضر رقم 3531 جنايات شربين لسنة 2016 وتم عرضه على النيابة العامة والتى أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365