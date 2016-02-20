القبض على 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى عين الصيرة

تمكن رجال مباحث مصر القديمة، من القبض على "مدبغجى" وآخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار بمنطقة عين الصيرة، وضبط بحوزتهم أدوات الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات مفادها قيام كل من "أحمد ع ن" 23 سنة مدبغجى، وزوج خالته "عصام ح م" 42 سنة فكهانى، و" هانى ف ح" 41 سنة سائق، و" محمد س م" 37 سنة صاحب محل، و" سمير ص ر" 25 سنة مدبغجى، و"محمد ع م" 53 سنة صاحب ورشة ملابس، محكوم عليه بـ4 أحكام حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس شهر وأسبوع، بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك الأول" بمنطقة عين الصيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار محدثين حفرة بعمق 2 متر، وبحوزتهم 3 أوانى فخارية مهشمة، وطبق فخار "يشتبه فى أثريتهم"، وأدوات تنقيب (كوريك، مثقاب كهربائى، خرطوم، و2 صندوق خشبى، حبل، منشار حديدى، ماسورة حديدية، جاكوش".

وبمناقشتهم، اعترفوا بالتنقيب عن الآثار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2414 لسنة 2015 م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.