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وكيل مستشفى المنيرة: لن نشارك فى وقفات احتجاجية والإضراب عمل غير إنسانى

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وكيل مستشفى المنيرة: لن نشارك فى وقفات احتجاجية والإضراب عمل غير إنسانى وكيل مستشفى المنيرة: لن نشارك فى وقفات احتجاجية والإضراب عمل غير إنسانى
قال عصام فكرى محمد، وكيل مستشفى المنيرة العام، إنه لن يتم تنظيم وقفات بالمستشفى.

يأتى ذلك بالتزامن مع دعوة الأطباء لتنظيم وقفة احتجاجية اليوم تنفيذا لقرارات اجتماعات الجمعية العمومية للأطباء التى انعقدت يوم الجمعة قبل الماضى على خلفية اعتداء أمناء الشرطة على عدد من أطباء مستشفى المطرية التعليمى.

وأضاف فكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإضراب عمل غير إنسانى، وأى من الأطباء يريد المشاركة فى دعوة نقابة الأطباء فليشارك بعيدا عن تعطيل تقديم الخدمة الطبية.
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