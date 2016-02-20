وكالة الشراكة المصرية: أفريقيا الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم

رحب السفير حازم فهمى أمين عام الوكالة المصرية للشراكة بالوفود الأفريقية المشاركة فى منتدى الكوميسا بشرم الشيخ، معتبرا أن تنظيم المنتدى لصالح أفريقيا ومن أجل شعوبها.

وأشار فى كلمته اليوم بالمنتدى، إلى أن الهدف هو تحقيق مصلحة أفريقيا، وأن مصر ملتزمة بالقارة الأفريقية التى تربطها بها جذور عميقة.

ووجه حازم فهمى الشكر للحكومة المصرية التى استضافت المؤتمر، لافتا إلى أن القارة متعطشة للتكامل المادى، معتبرا أن إطلاق تحالفات القارة نقطة البداية نحو التكامل الاقتصادى.

وأشار فهمى إلى أن أفريقيا أصبحت المقصد الأول والأكثر جذبا للاستثمارات فى العالم، وأن الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة يزداد بشكل سريع فى ظل تحول القارة نحو التكنولوجيا.

وتطرق فهمى إلى ما تشهده القارة من تحول نحو المستقبل بواسطة الشباب والمرأة الأفريقية فى مجال التنمية، وتعتبر هى العمود الفقرى للتنمية، مشيرا إلى أن منتدى أفريقيا هو منتدى للأعمال وفرصة للشراكة المستدامة ومناقشة المسائل المعقدة، بهدف توفير البيئة المواتية لجذب الأعمال ومعرفة كيفية منع انتشار الأوبئة والفيروسات مثل الإيبولا.

وقال إن وكالة الشراكة من أجل التنمية وكالة شابة أنشئت فى يونيو 2014 وتعمل على بناء التعاون المثمر الفنى بين دول القارة، مشيرا إلى أن طموحات الوكالة كبيرة وتسعى لدعم التعاون بين مختلف البلدان الأفريقية وتحقيق التكامل أيضا.

وشدد على تعاون الوكالة مع الأطباء لتحسين ظروف الصحة العامة فى القارة وعلاج الأمراض مثل السرطان.

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