أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وكالة الشراكة المصرية: أفريقيا الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم

Google+ Print
وكالة الشراكة المصرية: أفريقيا الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم وكالة الشراكة المصرية: أفريقيا الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم
رحب السفير حازم فهمى أمين عام الوكالة المصرية للشراكة بالوفود الأفريقية المشاركة فى منتدى الكوميسا بشرم الشيخ، معتبرا أن تنظيم المنتدى لصالح أفريقيا ومن أجل شعوبها.

وأشار فى كلمته اليوم بالمنتدى، إلى أن الهدف هو تحقيق مصلحة أفريقيا، وأن ملتزمة بالقارة الأفريقية التى تربطها بها جذور عميقة.

ووجه حازم فهمى الشكر للحكومة المصرية التى استضافت المؤتمر، لافتا إلى أن القارة متعطشة للتكامل المادى، معتبرا أن إطلاق تحالفات القارة نقطة البداية نحو التكامل الاقتصادى.

وأشار فهمى إلى أن أفريقيا أصبحت المقصد الأول والأكثر جذبا للاستثمارات فى العالم، وأن الاستثمار الأجنبى المباشر فى القارة يزداد بشكل سريع فى ظل تحول القارة نحو التكنولوجيا.

وتطرق فهمى إلى ما تشهده القارة من تحول نحو المستقبل بواسطة الشباب والمرأة الأفريقية فى مجال التنمية، وتعتبر هى العمود الفقرى للتنمية، مشيرا إلى أن منتدى أفريقيا هو منتدى للأعمال وفرصة للشراكة المستدامة ومناقشة المسائل المعقدة، بهدف توفير البيئة المواتية لجذب الأعمال ومعرفة كيفية منع انتشار الأوبئة والفيروسات مثل الإيبولا.

وقال إن وكالة الشراكة من أجل التنمية وكالة شابة أنشئت فى يونيو 2014 وتعمل على بناء التعاون المثمر الفنى بين دول القارة، مشيرا إلى أن طموحات الوكالة كبيرة وتسعى لدعم التعاون بين مختلف البلدان الأفريقية وتحقيق التكامل أيضا.

وشدد على تعاون الوكالة مع الأطباء لتحسين ظروف الصحة العامة فى القارة وعلاج الأمراض مثل السرطان.


> - السيسى يؤكد على أهمية نموذج التكامل الإقليمى لتنمية أفريقيا
>

- الرئيس السيسى يفتتح منتدى "أفريقيا 2016" بشرم الشيخ
>

- انطلاق فعاليات منتدى إفريقيا 2016 فى شرم الشيخ بحضور السيسى
>

- السيسى يفتتح اليوم منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة قادة القارة السمراء
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون