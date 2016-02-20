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«البنك الإفريقي»: 1.5 مليار دولار تمويلًا جديدًا للتنمية بـ«مصر»

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«البنك الإفريقي»: 1.5 مليار دولار تمويلًا جديدًا للتنمية بـ«مصر» «البنك الإفريقي»: 1.5 مليار دولار تمويلًا جديدًا للتنمية بـ«مصر»

أكينومي أكسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية

قال أكينومي أدسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، في كلمته التي ألقاها اليوم السبت خلال منتدى أفريقيا 2016 ، المنعقد بشرم الشيخ، السبت، إن البنك سيقدم لمصر 1.5 مليار دولار تمويلا جديدًا لمصر.
> وأوضح أدسينا أن البنك سيضخ 12 مليار دولار استثمارات في الطاقة على مدار 12 سنة قادمة، و50 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة.

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