«البنك الإفريقي»: 1.5 مليار دولار تمويلًا جديدًا للتنمية بـ«مصر»

قال أكينومي أدسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، في كلمته التي ألقاها اليوم السبت خلال منتدى أفريقيا 2016 ، المنعقد بشرم الشيخ، السبت، إن البنك سيقدم لمصر 1.5 مليار دولار تمويلا جديدًا لمصر.

> وأوضح أدسينا أن البنك سيضخ 12 مليار دولار استثمارات في الطاقة على مدار 12 سنة قادمة، و50 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة.