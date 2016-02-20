صور| تفحم شاحنة تحمل 30 طن برتقال بطريق «رأس غارب – الغردقة»

اندلع حريق ضخم بشاحنة محملة بالبرتقال كانت متجهة إلى ميناء سفاجا البحري، على طريق “رأس غارب – الغردقة”، صباح اليوم السبت.

وأدى الحريق إلى تفحم الشاحنة بالكامل وحمولتها، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واعادة الحركة المرورية بالطريق مرة أخرى.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في شاحنة تصدير تحمل 30 طن برتقال كانت في طريقها إلى ميناء سفاجا لتصدير الشحنة إلى إحدى الدول العربية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق بعد تفحم السيارة بالكامل، واحتراق حمولة البرتقال دون ​​وقوع إصابات.

وأكدت التحريات الأولية، أن ماس كهربائي سبب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.