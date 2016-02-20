رئيس وزراء أثيوبيا للسيسى: سعداء بقراركم بالتزام مصر تجاه أفريقيا

قال رئيس الوزراء الأثيوبى هيلا مريام دسلنجة للرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا سعداء بقراركم بالتزام مصر تجاه الأفارقة، والمؤتمر خير مثال لهذه السياسة.

وأكد رئيس وزراء أثيوبيا خلال كلمته بمنتدى أفريقيا بشرم الشيخ على ضرورة توسيع فرص العمل فى أفريقيا، وكذلك توسيع فرص الاستثمار، مؤكدا على أن القرن الحالى هو قرن تنمية أفريقيا ونحن جميعا سنستفيد من هذه التنمية.

- السيسى يؤكد على أهمية نموذج التكامل الإقليمى لتنمية أفريقيا

>

- الرئيس السيسى يفتتح منتدى "أفريقيا 2016" بشرم الشيخ

>

- انطلاق فعاليات منتدى إفريقيا 2016 فى شرم الشيخ بحضور السيسى

>

- السيسى يفتتح اليوم منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة قادة القارة السمراء

>

>