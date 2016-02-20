إصابة 15 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الزراعى

أصيب صباح اليوم 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بجانب الطريق الزراعى الشرقى بمركز قنا أمام قرية المخادمة.

كان قد تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية المخادمة بالطريق الزراعى الشرقى مركز قنا، مما أسفر عن إصابة 15 شخصا من الذين يستقلون الميكروباص.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار حائط منزل قديم عليهما بدشنا