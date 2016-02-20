السيسي : استثمارات مصر في القارة الإفريقية ارتفعت إلى أكثر من 8 مليارات دولار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن استثمارات مصر في القارة الإفريقية ارتفعت إلى أكثر من 8 مليارات دولار، ووجه “السيسي” حديثه إلى حضور منتدى إفريقيا 2016، قائلاً: “شاركتم معنا في أغسطس العام الماضي في افتتاح قناة السويس الجديدة في محاولة لدفع حركة التجارة الإفريقية في الأسواق العالمية”.

وأضاف السيسي، خلال كلمته صباح اليوم السبت بمنتدى إفريقيا 2016، أن الدعوة لعقد هذا المنتدى جاءت لدفع التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.

وانطلقت، صباح اليوم السبت، أعمال منتدى إفريقيا 2016، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 1500 شخصية.