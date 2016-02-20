مسافر يحاول تهريب 1.36 كيلو مخدرات في أحشائه

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة من إحباط عملية تهريب لـ 1.36 كيلو غرام من المخدرات في أحشاء مسافر عبر مطار رأس الخيمة.

وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي ، القائد العام لشرطة رأس الخيمة ، بأن التهريب عبر الأحشاء من الفنون المبتكرة لدى كثير من عصابات التهريب ، إلا أن كفاءة ويقضة رجال إدارة مكافحة المخدرات سمحت لهم وبدرجة كبيرة بقراءة لغة الجسد لاكتشاف الأشخاص الذين يحملون الممنوعات داخل أحشائهم ، لأن هذا يعد من أصعب أنواع التهريب ، ما أسهم في إحباط كثير من العمليات.

و أشار العقيد إبراهيم كبتن ، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للعمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة ، إلى أن رجال المكافحة بالإدارة نجحوا في إحباط محاولة تهريب مادة الهيروين بعد أن وردت معلومات من أحد المصادر تفيد بأنه سيصل للدولة عبر مطار رأس الخيمة أحد المشتبه بهم.

حيث تم تشكيل فريق عمل برئاسة الرائد علي السعدي رئيس قسم عمليات المكافحة ، وتم مراقبة الشخص فور وصوله إلى المطار حيث بدت عليه حالة من الأعياء الشديد والارتباك وطلب نقله للمستشفى بسبب شعوره بآلام في المعدة .

وبسؤال رجال المكافحة له عن سبب ذلك ما يعانيه اعترف على الفور بإخفاءه كبسولات في أحشائه لترويجها داخل الدولة، فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإخضاعه للفحوصات الطبية ، حيث أوضحت الأشعة وجود عدد كبير من الكبسولات المخدرة ، وتم إخراج 128 كبسولة .

وبعد الكشف عليها تبين بأنها من مخدر الهيروين ، وتزن 1.36 كيلو غرام ، بقيمة نصف مليون درهم .

وبعد التأكد من خلو جهازه الهضمي من الحبوب المخدرة ، والتأكد من استقرار حالته الصحية ، تم تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ، حيث أكد بأنه قام بأخذ هذه الكمية من شخصان من نفس جنسيته مقيمان في موطنه تمهيداً لترويجها داخل الدولة عن طريق بلعها قبل سفره بيوم واحد مقابل منحه مبلغ مالي عن كل كبسولة .

ومن جانبه ، أشار الرائد علي السعدي ، رئيس قسم عمليات المكافحة ، بأن هناك العديد من المؤشرات التي من خلالها يتم التعرف على الشخص المهرب ، ومنها بأن المشتبه به يكون في حالة إعياء شديدة نتيجة بلعه لهذه الحبوب نتيجة امتناعه عن تناوله الطعام والشراب بعد ملء أحشائه بكبسولات المخدرات ، حتى لا تنفجر الكبسولات داخله أو تتعرض لأي تلف ، ما يقارب 24 ساعة على الأقل ، مما يسبب خطورة بالغة على حياة حاملها تصل إلى الوفاة في كثير من حالات التهريب عبر الأحشاء بسبب تسرب كمية بسيطة من المادة المخدرة وتسمم حاملها ، فضلاً عن محاولته إظهار تعبه وإجهاده نتيجة الرحلة ورغبته بدخول دورة المياه وغيرها من السلوكيات الملفتة للنظر والتي تؤكد بأن هذا الشخص يخفي شيئاً ورائه.

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