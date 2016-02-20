"طرق دبي تفتتح توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد الجمعة المقبلة

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات افتتاح مشروع توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول سبعة كيلومترات تمتد من دوار مطار آل مكتوم الدولي إلى دوار جبل علي لهباب، وذلك يوم الجمعة المقبل (26 فبراير)، كما أعلن إنجاز 60% من مشروع تقاطع الحوض الواقع بين شارعي الشيخ محمد بن زايد واليلايس، الذي تنفذه الهيئة حالياً بتكلفة 227 مليون درهم ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في الربع الأخير من عام 2016.

وقال الطاير: يعد مشروع تقاطع الحوض الذي يقع في الجزء الغربي من إمارة دبي ويحده من الشمال تقاطع المرابع العربية، ومن الجنوب طريق الشاحنات، من المشاريع الاستراتيجية الرئيسة على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويشمل المشروع تطوير دوار الحوض القائم حالياً، وتحويله من دوار يعمل بإشارات ضوئية إلى تقاطع حُـر مجسر روعي فيه استيعابه لمسار قطار الاتحاد، كما يشمل المشروع توسعة شارع الشيخ محمد بن زايد، في المنطقة الممتدة من دوار الحوض إلى تقاطع الشارع المؤدي لمطار آل مكتوم، من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى ستة مسارات في كل اتجاه بطول 11 كيلومتراً، ويشمل أيضاً تنفيذ شارع خدمة على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد، في المسافة الممتدة من تقاطع شارع الخيل إلى دوار الحوض، بطول حوالي أربعة كيلومترات لتسهيل حركة الدخول والخروج، من وإلى المشاريع التطويرية المجاورة، إلى جانب أعمال إنارة الطرق إلى جانب أعمال تصريف مياه الأمطار، وأعمال العلامات المرورية والخطوط الأرضية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الخدمات وفقاً لمتطلبات الجهات الخدمية في المنطقة.

وأضاف: انتهت الشركة المنفذة للمشروع من إنجاز قرابة 60% من أعمال التقاطع العلوي وأعمال الإنارة والخدمات، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال توسعة الطريق من دوار مطار آل مكتوم إلى دوار الحوض أكثر من 90%، حيث سيتم يوم الجمعة المقبل افتتاح توسعة الطريق في المنطقة الواقعة بين دوار مطار آل مكتوم الدولي ودوار جبل علي لهباب، وسيتم في الأول من أبريل المقبل افتتاح توسعة الطريق في المنطقة الممتدة من دوار الحوض إلى دوار جبل علي لهباب، ومن المتوقع إنجاز كافة الأعمال في التقاطع المجسر وافتتاحه أمام الحركة المرورية في الربع الأخير من العام الجاري.

انسيابية مرورية

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة وضعت خطة متكاملة بشأن التحويلات المرورية الخاصة بالمشروع لضمان انسيابية الحركة المرورية داخل الدوار وكذلك المداخل والمخارج المتصلة به، حيث سيتم فتح التحويلة الرئيسة في بداية شهر أبريل المقبل وتحويل حركة السير في شارع الشيخ محمد بن زايد إلى داخل الدوار ضمن منطقة الجسور وذلك من أجل استكمال أعمال الطرق في المنطقة المحيطة بالتقاطع المجسر، مشيراً إلى أنه روعي في التصميم الهندسي للتحويلات المرورية المؤقتة أن يكون مطابقاً لمواصفات الطرق الدائمة وتوفير الإنارة الكافية طبقاً للسرعة التصميمية للطريق، بما يحقق السلامة المرورية لمستخدميه، كما تم الحفاظ على نفس عدد المسارات السابقة في التحويلة المرورية المقترحة لضمان انسيابية الحركة، وعدم التأثير سلباً في السعة المرورية المتاحة لتفادي أية ازدحامات.

وأكد الطاير أن إنجاز مشروع تقاطع الحوض سيسهم في حل مشكلة التداخل في الحركة المرورية في الدوار الحالي وسيحقق انسيابية في حركة المركبات في مختلف الاتجاهات، حيث ستكون الحركة المرورية انسيابية للمركبات القادمة من شارع اليلايس والمتجهة شرقا باتجاه مجمع دبي للاستثمار والمتجهة غربا باتجاه شارع الشيخ زايد ومنطقة جبل علي الحرة، وكذلك سيوفر انسيابية للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد شمالا وجنوبا من وإلى إمارة أبوظبي.

940 مليون درهم

تجدر الاشارة إلى أن مشروع تقاطع الحوض جزء من المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة شارع الشيخ محمد بن زايد البالغ تكلفتها 940 مليون درهم، حيث تم ضمن المرحلة الثانية تنفيذ التقاطع العلوي المجسر الذي يربط شارع حصة وشارع الخيل ومنطقة البرشاء مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويخدم هذا التقاطع الهام الحركة المرورية من وإلى منطقة البرشاء عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، ويوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، إضافة إلى المناطق الخاضعة للتطوير المحيطة بالتقاطع، كذلك تم افتتاح الطريق المجسر الذي يمر فوق دوار الحوض على شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من ميناء جبل علي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى مدينة دبي، ويتألف الجسر من ثلاثة مسارات، تصل بين شارع اليلايس القادم من منطقة جبل علي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه دبي، بطول إجمالي يبلغ قرابة كيلومتر واحد.

شارع اليلايس

وكانت الهيئة قد افتتحت في منتصف العام الماضي مشروع توسعة وتطوير شارع اليلايس الذي يربط شارعَ الشيخ محمد بن زايد عند دوار الحوض مع شارع الإمارات مروراً بمجمع دبي للاستثمار، بطول 9 كم، وبسعة 4 مسارات في كل اتجاه، مع توفير مداخل ومخارج لمجمع دبي للاستثمار، ومنطقة عقارات جميرا للجولف، عبر دوارات محكومة بإشارات ضوئية، يمكن تطويرها مستقبلاً لتقاطعات مُجسّرة، وشمل المشروع إنشاء جـسر على شارع الإمارات، يوفر حركة مرورية حرة للمركبات القادمة من منطقة جبل علي باتجاه إمارة الشارقة، وروعي في تصميم المشروع عدم تعارضه مع الأعمال الإنشائية في مشروع قطار الاتحاد.

وشارع اليلايس محور إضافي يربط بين شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وهو موازٍ لشارع جبل علي لهباب، ويـسهم بشكل أساسي في تحويل جزءٍ كبير من الحركة المرورية، وحركة الشاحنات من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الإمارات، حيث يتوقع أن يستخدم الشارع نحو 55 ألف مركبة يومياً، وتبلغ السعة المرورية للشارع ستة آلاف مركبة في الساعة في كل اتجاه.

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