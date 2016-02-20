السيسى: القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم أجمع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إلقاء كلمته الافتتاحية لمنتدى أعمال أفريقيا 2016، والمقام بمدينة شرم الشيخ، أن مصر حريصة على مواصلة دورها النشط فى تنمية القدرات البشرية للدول الأفريقية من خلال آليات وطنية عدة، مشيرا إلى أن العبور إلى المستقبل يتطلب الأخذ بناصية العلم والتكنولوجيا.

وأضاف السيسى، إلى أن القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم أجمع لما تتمتع به من موارد بشرية وثروات المعدنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الدول الأفريقية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدول الأفريقية عليها التأكيد على ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول الأفريقية إلى 5 أضعاف خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث ارتفعت حجم الاستثمارات فى القارة الأفريقية إلى أكثر من 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن مشاركة الدول الأفريقية فى أغسطس العام الماضى فى افتتاح قناة السويس الجديدة فى محاولة لدفع حركة التجارة الأفريقية مع الأسواق العالمية، موضحاً أن الدعوة لعقد هذا المنتدى جاءت لدفع التجارة والاستثمار فى القارة الأفريقية، حيث يهدف منتدى أعمال القارة الأفريقية 2016 إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة فيما بين ممثلى قطاع الأعمال الأفريقى ونظرائهم فى العالم بأكمله.

ودعا الرئيس المصرى، القادة الأفارقة ومجتمع الأعمال الأفريقى والدولى لوضع اللبنات الأولى لعدد من المشروعات والمبادرات التنموية.

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