أخبار عاجلة

خريطة أماكن التبرع بالدم في طنطا والإسكندرية -
دماء على الأرض في محيط انفجار «المرقسية» -
انهيار مواطن بالبكاء فى مداخلة مع خالد الجندي: نحن فى لحمة ليوم الدين - لعلهم يفقهون -
14 صورة ترصد الظهور الأول لبطلة المكالمات الجنسية في رشوة مجلس الدولة -
الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون -
ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي -
الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون -
تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : هذه العمليات الإرهابية تدل على إنه هناك تنظيم سري في غاية الخطورة -
الأخبار - مستشار وزير الصحة : 27 حالة وفاة وأكثر من 710 حالة إصابة فى حادث كنيسة مارجرجس -
بيان عاجل من وزارة الداخلية يكشف عن حقيقة حدوث تفجيرات بعدد من المحافظات غير الغربية والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى: القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم أجمع

Google+ Print
السيسى: القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم أجمع السيسى: القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم أجمع
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إلقاء كلمته الافتتاحية لمنتدى أعمال أفريقيا 2016، والمقام بمدينة شرم الشيخ، أن حريصة على مواصلة دورها النشط فى تنمية القدرات البشرية للدول الأفريقية من خلال آليات وطنية عدة، مشيرا إلى أن العبور إلى المستقبل يتطلب الأخذ بناصية العلم والتكنولوجيا.

وأضاف السيسى، إلى أن القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار العالم أجمع لما تتمتع به من موارد بشرية وثروات المعدنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الدول الأفريقية.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدول الأفريقية عليها التأكيد على ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول الأفريقية إلى 5 أضعاف خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث ارتفعت حجم الاستثمارات فى القارة الأفريقية إلى أكثر من 8 مليارات دولار.

وأشار إلى أن مشاركة الدول الأفريقية فى أغسطس العام الماضى فى افتتاح قناة السويس الجديدة فى محاولة لدفع حركة التجارة الأفريقية مع الأسواق العالمية، موضحاً أن الدعوة لعقد هذا المنتدى جاءت لدفع التجارة والاستثمار فى القارة الأفريقية، حيث يهدف منتدى أعمال القارة الأفريقية 2016 إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة فيما بين ممثلى قطاع الأعمال الأفريقى ونظرائهم فى العالم بأكمله.

ودعا الرئيس المصرى، القادة الأفارقة ومجتمع الأعمال الأفريقى والدولى لوضع اللبنات الأولى لعدد من المشروعات والمبادرات التنموية.


> - السيسى يؤكد على أهمية نموذج التكامل الإقليمى لتنمية أفريقيا
>

- الرئيس السيسى يفتتح منتدى "أفريقيا 2016" بشرم الشيخ
>

- انطلاق فعاليات منتدى إفريقيا 2016 فى شرم الشيخ بحضور السيسى
>

- السيسى يفتتح اليوم منتدى أفريقيا 2016 بمشاركة قادة القارة السمراء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: زيارة السيسي لأمريكا أظهرت احترام العالم لمصر - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: مصر الدولة الوحيدة في العالم بتحارب وبتبني - لعلهم يفقهون