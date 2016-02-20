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بالصور..الإنقاذ النهرى تواصل البحث عن 3 مفقودين فى غرق مركب نيلى بأسوان

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بالصور..الإنقاذ النهرى تواصل البحث عن 3 مفقودين فى غرق مركب نيلى بأسوان بالصور..الإنقاذ النهرى تواصل البحث عن 3 مفقودين فى غرق مركب نيلى بأسوان
واصلت فرق الإنقاذ النهرى، وشرطة المسطحات المائية، بمحافظة أسوان، صباح اليوم، السبت، البحث عن 3 أشخاص مفقودين، فى حادث غرق مركب نيلى بالقرب من طلمبات الرى بمنطقة جبل تقوق فى مدينة أسوان.

بدأت جهود البحث مع طلوع أول ضوء لنهار يوم السبت، بعد استمرار البحث منذ الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس الجمعة، وهو وقت غرق المركب، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وشملت عملية البحث بواسطة اللنشات النهرية ولنش الإسعاف النهرى، مسحاً شاملاً للمنطقة النيلية بجبل تقوق، مع الاستعانة بغطاسين للبحث فى أعماق المياه.

وكانت جهود البحث نجحت أمس فى انتشال 7 مصابين من بينهم المراكبى قائد المركب، ولا يزال مصير 3 آخرين مجهولا فى مياه النيل بأسوان.

يذكر أن غرفة الحماية المدنية بأسوان، تلقت بلاغاً فى حوالى الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس الجمعة، يفيد بغرق مركب نيلى بالقرب من طلمبات الرى بمنطقة جبل تقوق بمدينة أسوان.

وانقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات، وتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع غرق المركب، وتم انتشال 7 أشخاص مصابين تم نقلهم إلى مستشفيات أسوان الجامعى والعسكرى بمدينة أسوان.

وتبين من التحريات الأولية، أن 9 أشخاص استأجروا مركبا نيليا للتنزه وسط نهر النيل بأسوان، وأثناء مرور المركب بالقرب من منطقة جبل تقوق بمدينة أسوان، اختل توازن المركب وسط النيل مما أدى إلى غرق المركب.

وانتقل على الفور، اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، واللواء عبده إبراهيم نائب مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع غرق المركب لتفقد الوضع وإدارة الأزمة من موقع الحادث.

في السياق ذاته، أوضح مصدر مسئول بهيئة النقل النهرى بأسوان، بأن المركب الغارق، غير مرخصة، مشيراً إلى أنها من نوع "موتور حديث".

انقاذ نهرى ، اسوان (1)

انقاذ نهرى ، اسوان (2)

انقاذ نهرى ، اسوان (3)

انقاذ نهرى ، اسوان (4)

انقاذ نهرى ، اسوان (5)
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