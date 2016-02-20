غدًا.. الصحة تطلق حملة لتطعيم 15.5 مليون طفل ضد شلل الأطفال

تطلق غدا الأحد وزارة الصحة والسكان، حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتستمر لمدة أربعة أيام.

تهدف الحملة لتطعيم 15 مليوناً و533 ألف طفل تقريباً، من عمر يوم وحتى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بجميع محافظات الجمهورية.

التطعيم يتم من خلال فرق متحركة فى الشوارع مع وجود فرق ثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، من الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، كما يتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم.