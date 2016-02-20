«التموين»: احتياطي القمح يكفي حتى أوائل يونيو القادم

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية،أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي حتى أوائل شهر يونيو القادم وذلك بعد تعاقد هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 240 ألف طن قمح روسي وفرنسي من خلال المناقصة العالمية التي عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية وذلك بهدف توفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين من خلال 26 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية وأيضا لتوفير الأقماح المستوردة التي يحتاجها القطاع الخاص من مطاحن ومصانع بأقل تكلفة لطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد الوزير، في بيان له اليوم السبت، أن الكميات التي تم التعاقد عليها تتضمن 180 ألف طن قمح روسي و60 ألف طن قمح فرنسي وذلك بمتوسط سعر 193 دولارا و91 سنتا لكل طن على أن يبدأ التوريد من يوم 15 مارس المقبل ولمدة 10 أيام.

وأوضح أن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٠١ لسنة ٢٠٠٥ والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود كس الدولية رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٥ ومواصفة الأيزو العالمية رقم ٧٩٧٠ لسنة٢٠٠٠ وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا وأن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها في موانيء الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها عقب وصولها في الموانيء المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة.